Турчинов про ОПК: повинен забезпечити військо сучасною зброєю, яка зможе "переламати хребет ворогу"
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов наголошує, що вітчизняна оборонна промисловість повинна забезпечити українські Збройні сили сучасною зброєю, яка зможе "переламати хребет ворогу".
Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО сказав після презентації новітньої зброї і техніки до п'ятиріччя ДК "Укроборонпром".
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"За два останні роки обсяг виробництва збільшився втричі, я наголошую: втричі. Це рекордна цифра, і без цього виробництва ми не могли би відстояти нашу Україну. І сьогодні завдання перед нашими виробниками, нашими конструкторами, перед нашими науковцями - створити сучасну, якісну зброю і військову техніку, яка в першу чергу нічому не поступається російським аналогам", - заявив Турчинов.
"Ми повинні забезпечити Збройні сили зброєю і військовою технікою, яка зможе переламати хребет ворогу", - наголосив він.