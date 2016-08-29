Турчинов про ОПК: повинен забезпечити військо сучасною зброєю, яка зможе "переламати хребет ворогу"

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО сказав після презентації новітньої зброї і техніки до п'ятиріччя ДК "Укроборонпром".

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"За два останні роки обсяг виробництва збільшився втричі, я наголошую: втричі. Це рекордна цифра, і без цього виробництва ми не могли би відстояти нашу Україну. І сьогодні завдання перед нашими виробниками, нашими конструкторами, перед нашими науковцями - створити сучасну, якісну зброю і військову техніку, яка в першу чергу нічому не поступається російським аналогам", - заявив Турчинов.

"Ми повинні забезпечити Збройні сили зброєю і військовою технікою, яка зможе переламати хребет ворогу", - наголосив він.