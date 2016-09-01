У роботі багатостраждальної системи е-декларування в день старту виникли проблеми

Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на дані користувачів соціальних мереж.

Кнопка "задекларуй" доступна на сайті Національного агентства із запобігання корупції, але браузер не дозволяє перейти до форми декларування, попереджаючи про проблеми з безпекою, через що розпочати декларування на порталі е-декларацій наразі неможливо.

Браузер попереджає користувача про можливу спробу крадіжки його персональних даних.

Водночас, на частині браузерів вхід до системи – можливий, сайт пропонує подати електронний підпис.

Форма відображення вже внесених електронних декларацій також не працює так, як розраховано. Сайт єдиного реєстру електронних декларацій доступний, але на ньому відсутні декларації, подані в систему раніше.

У відповідності до попередніх рішень НАЗК, старі декларації, введені протягом тестового періоду, мали лишитися в системі.