Порошенко: запуск е-декларування стане "революційним кроком"

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Без сумніву, запуск електронного декларування – це революційний крок, який назавжди розділить систему державної служби на часи «до» і «після» його введення. Сьогодні всім очевидно, що проблеми зі стартом електронного декларування носили суто технічний характер, але будуть розслідувані за участю міжнародних експертів і громадськості", - зазначив Порошенко.

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При цьому він запевнив, що політична воля вищого керівництва держави на запуск цієї системи – незмінна, вона була, є і буде.

"Більше того, вважаю себе одним із авторів цієї системи. І мені коштувало чималих зусиль, щоб переконати народних депутатів, лідерів фракцій підтримати її створення, а потім узгодити цю технологію, до коми включно, з нашими європейськими партнерами. Так само мусив втрутитися два тижні тому в подолання технічних проблем і взяти під особистий контроль повноцінний старт системи", - підкреслив президент.

Водночас Порошенко висловив вдячність «всім, хто протягом цих двох тижнів наполегливо працював над виправленням чужих помилок, завдяки чому за лічені години почне працювати система електронного декларування статків високопосадовців – разом з адміністративною та кримінальною відповідальністю за порушення порядку її подання чи надання недостовірних відомостей”.

«Хочу подякувати всім причетним до запуску системи. Ми робимо ще один важливий крок у створенні нової сучасної структури в боротьбі з корупцією, і що важливо – у конструюванні превентивних механізмів. Нагадую, що закон, згідно з яким ми запускаємо систему, називається «Про запобігання корупції». І в цій роботі правоохоронні органи отримали ще один надзвичайно важливий та дієвий інструмент», - зазначив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня голова НАПК Корчак Наталія заявила, що в Україні рівно о 00:00 офіційно запрацювала система електронного декларування. В той же час ця система почала працювати без передбаченої законом сертифікації від Держспецзв'язку.

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18 серпня голова НАПК повідомила, що під час робочої наради у президента України Петра Порошенка прийнято рішення, що Держспецзв'язку повинна видати сертифікат технічної безпеки для е-декларування до 31 серпня.

Також вона уточнила, що чиновники будуть подавати електронні декларації про доходи з 1 вересня.

31 серпня Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації (ДСССЗИ) затвердила рішення про видачу сертифіката для системи електронного декларування.