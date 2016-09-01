У НАЗК не помітили проблем в роботі системи е-декларування та констатували успішний запуск

"Система (електронного декларування - УНИАН) була запущена в 00:00. Вона вдосконалена в частині перевірки цифрового підпису всіх акредитованих центрів сертифікації ключів, розширено бібліотеку користування центру сертифікації ключів, скориговані інтерфейси реєстру. Це лише частинка того, що було вдосконалено в системі е-декларування", - цитує Корчак 112.ua.

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За словами Корчак, електронні декларації можуть подавати вже всі чиновники. "Для заповнення декларації відводиться 60 днів. Протягом цього часу чиновники повинні заповнити та подати декларації. Спочатку подаються декларації осіб, які займають особливо відповідальне становище, а з 1 січня наступного року подати декларації мають всі особи, на яких поширюється закон "Про запобігання корупції", - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, система електронного декларування, яка повинна бути введена в промислову експлуатацію опівночі 1 вересня, станом на 7 ранку залишалася доступною не для всіх користувачів.

Кнопка "задекларуй" доступна на сайті Національного агентства з запобіганню корупції, але браузер не дозволяв перейти до форми декларування, попереджаючи про проблеми з безпекою, через що розпочати декларування на порталі е-декларацій було неможливо.

Браузер попереджав про можливу спробу викрадення його персональних даних. У той же час, на частині браузерів вхід в систему можливий, сайт пропонував подати електронний підпис.

Також знайдено один зі шляхів, який дозволяє уникнути конфлікту сертифікатів та перейти до форми подання декларацій у браузері Chrome, пише Європейська правда. Для цього необхідно набрати в адресному рядку chrome://net-internals/#hsts та видалити домен portal.nazk.gov.ua.