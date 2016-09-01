Система е-декларування після "ремонту" не приймає декларації - ЗМІ

У систему довелося внести ряд змін і виправлень, які, зокрема, стосуються взаємодії системи е-декларування з бібліотеками електронних ключів, повідомляє Ain.ua.

Наголошується, що всі подані з 15 серпня декларації необхідно буде подати заново.

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Згідно з повідомленням, тепер, теоретично, увійти в систему, маючи електронний цифровий підпис, видану державною службою фіскальної, може будь-який громадянин України. Але за фактом редакції видання не вдалося пройти далі стадії завантаження ЕЦП.

Після авторизації відображається порожня сторінка.

Нагадаємо, система електронного декларування, яка повинна бути введена в промислову експлуатацію опівночі 1 вересня, станом на 7 ранку залишалася доступною не для всіх користувачів.

Кнопка "задекларуй" доступна на сайті Національного агентства з запобігання корупції, але браузер не дозволяв перейти до форми декларування, попереджаючи про проблеми з безпекою, через що чого розпочати декларування на порталі е-декларацій було неможливо.

Браузер попереджав про можливу спробу викрадення його персональних даних. У той же час, через деякі браузери вхід в систему можливий, сайт пропонує подати електронний підпис.

Однак Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАПК) Корчак Наталія не помітила проблем в системі і констатувала успішний запуск системи електронного декларування активів чиновників, починаючи з опівночі 1 вересня.