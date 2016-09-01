В ЄС розповіли, за чим оцінюватимуть успіх системи е-декларування в Україні

Сьогоднішній повторний запуск системи електронного декларування статків, яка отримала сертифікацію, є ще одним важливим кроком у боротьбі проти корупції в Україні. Це є ключовим чинником для продовження успішного процесу реформ. Про це йдеться у заяві представництва Європейського Союзу в Україні у соціальній мережі Facebook.

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При цьому зауважується, що "технічні проблеми, з якими зіткнулася система після свого запуску, мають бути розв'язані якнайшвидше".

"Кінцевий успіх системи електронного декларування буде оцінюватися не за її формальним запуском, а за її ефективним та безперебійним функціонуванням. Воно передбачає, зокрема, кримінальну відповідальність за подання неправдивих декларацій. Більше того, публічна підзвітність є засадничим принципом, що стоїть в основі системи електронного декларування для перешкоджання та протидії корупції серед державних службовців", - наголосили у представництві.

Також європейські дипломати вважають, що повна відповідальність за управління системою має залишатись за Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК), і має бути забезпечена незалежність та чесність НАЗК.

Крім того, НАЗК повинне бути забезпечене всіма необхідними фінансовими та людськими ресурсами, аби мати змогу виконувати свою роль відповідно до міжнародних зобов'язань України.