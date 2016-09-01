МЗС прийняло копії вірчих грамот від нового посла Італії

17:25, 01 вересня 2016
Політика
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Заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль прийняла копії вірчих грамот від новопризначеного посла Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа.

/ mfa.gov.ua

Як повідомляє прес-служба МЗС, відзначаючи високий рівень двосторонніх відносин, посол Італії подякував Україні за готовність надати допомогу у подоланні руйнівних наслідків землетрусу.

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У ході зустрічі сторони відзначили важливість поглиблення українсько-італійського двостороннього співробітництва, особливо в економічній сфері. За словами Ла Чечіліа, головування Італії у «великій сімці» стане додатковим сприятливим фактором для цього.

Він також відзначив готовність Італії надавати практичну допомогу Україні у здійсненні системних реформ.

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