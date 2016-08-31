Кількість жертв землетрусу в Італії зросла до 293 осіб

Ймовірно, під завалами готелю поховані ще шість осіб, повідомляє kommersant.ru з посиланням на агентство Agi.

Раніше повідомлялося про 284 жертви.

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Як повідомляв УНІАН, в ніч на 25 серпня в Італії стався землетрус магнітудою 6,4, зачепив кілька великих міст. У Аматріче пройшли похорони жертв стихії. На жалобній церемонії були присутні президент Італії Серджо Маттарелла і прем'єр-міністр Маттео Ренці.