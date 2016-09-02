В АП розповіли про недоліки закону щодо е-декларування (відео)

Про це заявив заступник глави АП Дмитро Шимків, передає 5 канал.

"Взагалі навколо цього процесу є багато питань. Як писалося технічне завдання і чому воно почало писатися до прийняття закону?… Сьогодні є і проблема трактування декларування, як декларуються ті чи інші обставини... Ну наприклад, в нашому законі не передбачене декларування свійських тварин. Тобто володарі дорогих коней, собак тощо. В законі також є технічні помилки, як також треба виправити. Закон також не передбачає підпису декларації", – розповів він про недоліки системи.

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За його словами, є багато запитань до НАЗК, і цей орган "повинен почати подавати роз’яснення".

Як повідомляв УНІАН, з 1 вересня розширені електронні декларації протягом 60 днів повинні будуть подати чиновники, які обіймають відповідальні та особливо відповідальні посади: президент та прем'єр-міністр з радниками і помічниками, члени Кабміну, заступники міністрів, члени Нацкомісій та Антимонопольного комітету, голови Фонду держмайна та НБУ й їхні заступники, народні депутати, державні службовці категорії "А" або "Б", судді, прокурори і слідчі, керівники, заступники керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, військові посадові особи вищого офіцерського складу.

Запровадження електронного декларування є однією з умов надання Україні безвізового режиму з ЄС та кредитів МВФ.