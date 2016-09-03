Путін заявив, що Росія не має наміру повертати Крим: "Питання історично закрито"

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ не має наміру повертати анексований Крим.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це глава держави сказав на засіданні Східного економічного форуму в місті Владивосток.

«Народ Криму прийняв рішення, проголосував. Питання історично закрито. Повернення до колишньої системи не існує взагалі ніякого», - зазначив Путін.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» щодо його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.