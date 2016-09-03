Українські нардепи закликають лідерів G20 спонукати Росію звільнити Умерова

Про це йдеться у відповідному листі, який підписали Андрій Парубій, Ірина Геращенко, Марія Іонова, Андрій Тетерук, Ганна Гопко, Ірина Луценко та інші.

Текст документа оприлюднив директор Департаменту політики і комунікацій Міністерства закордонних справ України Олексій Макеєв у Facebook.

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За його словами, листа було доправлено до посольств в офісах лідерів G20.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві та інших країнах світу відбулися акції на підтримку переслідуваного в окупованому Криму заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Умерова.

Сам Умеров напередодні звернувся із закликом підтримати інших політв`язнів Кремля.

ФСБ РФ затримала Умерова в Бахчисараї 12 травня. Так званий "прокурор Республіки Крим" Наталя Поклонська повідомила, що стосовно Умерова порушено кримінальну справу як "члена екстремістської організації "Меджліс кримськотатарського народу".

"У березні 2016 року громадянин Умеров, перебуваючи на території України, виступав у прямому ефірі українського телеканалу АТR, де публічно закликав до порушення територіальної цілісності РФ. Потім виступ Умерова було розміщено в мережі Інтернет", - заявила Поклонська.

11 серпня так званий "суд" у Сімферополі задовольнив клопотання слідчого доставити Умерова до психіатричного стаціонару для проведення судово-психіатричної експертизи. Під час судового засідання йому стало зле, і "швидка" забрала його до лікарні.

16 серпня співробітники ФСБ Росії вивезли Умерова з лікарні до психдиспансеру для проведення психіатричної експертизи.