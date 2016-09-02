Захист очікує рішення про переведення Умерова в кардіологію наступного тижня

Про це в коментарі Крим.Реалії розповів адвокат Микола Полозов.

«Ми подали вчора ряд клопотань. Це клопотання про направлення Умерова для лікування з профільного захворювання в клінічну лікарню, клопотання про звільнення його від проходження лікування в стаціонарній психіатричній клініці за станом здоров'я, а також клопотання про повернення оригіналів медичних документів, які слідчий вилучив без відповідного протоколу виїмки», – розповів Полозов.

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За його словами, стан здоров'я Ільмі Умерова залишається стабільним, але дуже важким.

Засідання лікарської комісії, яка підведе підсумок судово-психіатричної експертизи, призначено на 7 вересня.

На 13 вересня заплановане засідання підконтрольного Росії Верховного суду анексованого Криму по апеляційним скаргам захисту заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня ФСБ в окупованому Криму порушило проти Умерова кримінальну справу за ст. 280.1 за нібито заклик в ефірі ATR до дій, які загрожують територіальній цілісності Російської Федерації. Умеров заявляв, що його слова в передачі неправильно переклали.

30 серпня адвокат Марк Фейгін повідомив, що ФСБ планує тримати Умерова в психлікарні до 7 вересня. Раніше родичі Умерова заявляли, що створені в психіатричній лікарні умови - відсутність регулярного харчування, незадовільний санітарний стан, відсутність кваліфікованої медичної допомоги - являють пряму загрозу життю Ільмі Умерова, і є тортурами та нелюдським ставленням.