Захист очікує рішення про переведення Умерова в кардіологію наступного тижня
Захист Ільмі Умерова очікує, що наступного тижня надійде відповідь на клопотання про переведення заступника голови Меджлісу на лікування в кардіологічне відділення сімферопольської лікарні.
Про це в коментарі Крим.Реалії розповів адвокат Микола Полозов.
«Ми подали вчора ряд клопотань. Це клопотання про направлення Умерова для лікування з профільного захворювання в клінічну лікарню, клопотання про звільнення його від проходження лікування в стаціонарній психіатричній клініці за станом здоров'я, а також клопотання про повернення оригіналів медичних документів, які слідчий вилучив без відповідного протоколу виїмки», – розповів Полозов.
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За його словами, стан здоров'я Ільмі Умерова залишається стабільним, але дуже важким.
Засідання лікарської комісії, яка підведе підсумок судово-психіатричної експертизи, призначено на 7 вересня.
На 13 вересня заплановане засідання підконтрольного Росії Верховного суду анексованого Криму по апеляційним скаргам захисту заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова.
Як повідомляв УНІАН, 12 травня ФСБ в окупованому Криму порушило проти Умерова кримінальну справу за ст. 280.1 за нібито заклик в ефірі ATR до дій, які загрожують територіальній цілісності Російської Федерації. Умеров заявляв, що його слова в передачі неправильно переклали.
30 серпня адвокат Марк Фейгін повідомив, що ФСБ планує тримати Умерова в психлікарні до 7 вересня. Раніше родичі Умерова заявляли, що створені в психіатричній лікарні умови - відсутність регулярного харчування, незадовільний санітарний стан, відсутність кваліфікованої медичної допомоги - являють пряму загрозу життю Ільмі Умерова, і є тортурами та нелюдським ставленням.