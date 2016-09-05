Обама обговорив ситуацію в Україні з Меркель та Олландом - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на речника Білого Дому.

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Зустріч відбулася у понеділок, 5 вересня, в кулуарах саміту "Великої двадцятки".

Інших подробиць поки що не повідомляється.

Як відомо, у понеділок вранці на полях саміту "великої двадцятки" у Ханчжоу почалися двосторонні переговори президента США Барака Обами і лідера РФ Володимира Путіна. Також відбулися контакти глав зовнішньополітичних відомств двох країн - Сергія Лаврова і Джона Керрі. Вони завершились безрезультатно.