У Китаї почались переговори Обами з Путіним
За інформацією джерел у делегації РФ, лідери двох країн обговорять ситуацію в Україні та Сирії.
На полях саміту "великої двадцятки" у Ханчжоу почалися двосторонні переговори президента США Барака Обами і лідера РФ Володимира Путіна. Про це повідомляє російське агентство "ТАСС".
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Відзначається, що в неділю, у перший день саміту "двадцятки" Путін і Обама кілька разів коротко переговорили "на ногах", домовившись провести зустріч в понеділок.
Джерело агентства в делегації РФ заявило, що ініціатором спілкування був нібито глава Білого дому. Як очікується, серед тем обговорення на зустрічі Путіна і Обами будуть ситуація в Сирії і в Україні.
Минулого разу Обама і Путін особисто зустрічалися на кліматичній конференції в Парижі в кінці листопада 2015. У 2016 році президенти РФ і США кілька разів спілкувалися по телефону.
На полях саміту G20 також відбулися контакти глав зовнішньополітичних відомств двох країн - Сергія Лаврова і Джона Керрі.
Раніше в Китаї зустріч з Путіним провела канцлер Німеччини Ангела Меркель. В ході переговорів Путін і Меркель обговорили "катастрофічну гуманітарну обстановку" в сирійському Алеппо. Також вони "дуже конкретно" розглянули питання подальшого виконання Мінських угод.