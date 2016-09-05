У Китаї почались переговори Обами з Путіним

На полях саміту "великої двадцятки" у Ханчжоу почалися двосторонні переговори президента США Барака Обами і лідера РФ Володимира Путіна. Про це повідомляє російське агентство "ТАСС".

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Відзначається, що в неділю, у перший день саміту "двадцятки" Путін і Обама кілька разів коротко переговорили "на ногах", домовившись провести зустріч в понеділок.

Джерело агентства в делегації РФ заявило, що ініціатором спілкування був нібито глава Білого дому. Як очікується, серед тем обговорення на зустрічі Путіна і Обами будуть ситуація в Сирії і в Україні.

Минулого разу Обама і Путін особисто зустрічалися на кліматичній конференції в Парижі в кінці листопада 2015. У 2016 році президенти РФ і США кілька разів спілкувалися по телефону.

На полях саміту G20 також відбулися контакти глав зовнішньополітичних відомств двох країн - Сергія Лаврова і Джона Керрі.

Раніше в Китаї зустріч з Путіним провела канцлер Німеччини Ангела Меркель. В ході переговорів Путін і Меркель обговорили "катастрофічну гуманітарну обстановку" в сирійському Алеппо. Також вони "дуже конкретно" розглянули питання подальшого виконання Мінських угод.