Сьогодні в Європарламенті розглянуть доповідь про скасування віз для українців

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, документ буде представлений доповідачем Марією Габріель (Болгарія, європейські народники) у другій половині дня. Його повна назва - «Доповідь щодо пропозиції внести поправку до правила Європейського парламенту та Ради № 539/2001 зі списком третіх країн, громадяни якої звільнені від вимоги мати візу (Україна)».

Безпосередньо документ складається із двох частин: проект резолюції Європарламенту з відповідною пропозицією, яка буде в подальшому винесена на голосування в рамках комітету наприкінці вересня та в рамках пленарного засідання Європарламенту, а також пояснення.

У проекті резолюції, зокрема пропонується, щоб Європарламент «ухвалив свою позицію в першому читанні, приймаючи пропозицію Єврокомісії» надати Україні безвізовий режим.

Водночас у проекті пропонується, щоб Європарламент закликав Єврокомісію повернути це питання до парламенту в разі, якщо до пропозиції будуть внесені зміни чи вони будуть замінені іншим текстом.

У проекті ЄП також доручає президенту передати цю позицію до Ради ЄС, Єврокомісії та національних парламентів.

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У пояснювальній частині доповідач Габріель констатує, що Україна «досягла необхідного прогресу та виконала всі необхідні критерії для ухвалення такого рішення».

Доповідач також наголошує, що скасування візових зобов'язань для громадян України, які мають біометричні паспорти, стане «конкретним досягненням», а лібералізація візового режиму продовжить поглиблення контактів між людьми, посилить економічні та культурні відносини, інтенсифікує політичний діалог.

Габріель врахувала й міграційні ризики, зауваживши, що на сьогодні випадки відмови надати візу ЄС українським громадянам становлять 2%.

«Доповідач переконана, що, голосуючи за цю пропозицію Єврокомісії, Європарламент підтвердить принцип, коли кожна країна, яка виконає всі необхідні критерії, може отримати лібералізацію візового режиму», - йдеться у пояснювальній частині.

Окрім Європарламенту пропозиція Єврокомісії має бути розглянута візовою робочою групою Ради ЄС з подальшим ухваленням рішення на засіданні постійних представників та остаточним ухваленням Радою ЄС.

Раніше УНІАН повідомив, що проект доповіді Європейського парламенту про надання Україні безвізового режиму пропонує затвердити цю пропозицію Єврокомісії відразу в цілому.