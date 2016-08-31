Європарламенту пропонують скасувати візи для українців одразу в цілому

Відповідна пропозиція прописана у проекті документу, підготовленого доповідачем Марією Габріель (Болгарія, європейські народники), який буде вперше розглянутий на засіданні Комітету з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ 5 вересня.

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«Ухвалити цю пропозицію у першому читанні, приймаючи пропозицію Комісії», - йдеться у проекті.

Габріель у проекті документу констатує, що Україна «досягла необхідного прогресу та виконала всі необхідні критерії для ухвалення такого рішення».

Доповідач зазначила, що скасування візових зобов'язань для громадян України, які мають біометричні паспорти, буде являти собою «конкретне досягнення». Також лібералізація візового режиму буде продовжувати поглиблювати контакти між людьми.

Габріель врахувала і міграційні ризики, зазначивши, що станом на сьогодні відмова надати візу ЄС українським громадянам складає 2%. «Доповідач переконана, що голосуючи за цю пропозицію Комісії, Європейський парламент підтвердить принцип, коли кожна країна, яка виконає всі необхідні критерії, може отримати лібералізацію візового режиму», - йдеться у проекті доповіді.

Як повідомляв УНІАН, представник України при Євросоюзі Микола Точицький очікує в жовтні прийняття Євросоюзом позитивного рішення про безвізовий режим для України з визначенням часових рамок для його запуску.

Європейська комісія запропонувала Європарламенту і Раді Європейського союзу скасувати візи для громадян України 20 квітня. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією у грудні минулого року. У ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна вдало виконала усі критерії у рамках Плану дій з візової лібералізації.