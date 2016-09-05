Обама з Путіним обговорили Україну та Сирію: Кремль задоволений

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що переговори глав двох держав пройшли "добре". Обговорювалася, за його словами, переважно ситуація в Сирії, а також в Україні. Про це пише російська агенція "РИА Новости".

Читайте такожОбама: США та Британія продовжать чинити опір російській агресії в Україні

З боку США на переговорах був присутній держсекретар Джон Керрі. З російської сторони в переговорах глав держав брали участь помічник президента Юрій Ушаков, прес-секретар Дмитро Пєсков і глава міністерства закордонних справ Сергій Лавров.

"Зустріч була довшою, ніж планувалося. Трохи затрималися. Обговорювали Сирію, головним чином, і Україну. Після цього Обама з Путіним переговорили удвох", — заявив Пєсков журналістам.

На питання про те, як пройшли переговори, Пєсков відповів "добре".

"Робота буде продовжена", — додав він.

Як повідомлялося, раніше Барак Обама обговорив ситуацію в Україні з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом.