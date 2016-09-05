Якщо президентом стане Клінтон: екс-посол США у РФ прокоментував можливість поставок зброї Україні

Про це Макфол повідомив в інтерв'ю виданню "Апостроф".

Він наголосив, що якщо Хіларі Клінтон стане президентом США, то Вашингтон формально перегляне всю зовнішню політику, включаючи питання Росії та України.

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Також Майкл Макфол впевнений, що тема постачань летального озброєння Україні буде піднята, але він не знає, як буде вирішено це питання. Він додав, що команда президента США Барака Обами дуже активно обговорювала це питання, проте він сам вирішив не поставляти летальне озброєння Україні.

Раніше надзвичайний і повноважний посол України в США Валерій Чалий заявив, що Україна незабаром отримає частину військової допомоги від США, питання про летальне озброєння ще не закрито.