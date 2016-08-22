Україна невдовзі отримає частину військової допомоги від США, питання про летальну зброю ще не закрито - Чалий

Про це в ефірі 5 каналу заявив Надзвичайний і Повноважний посол України у США Валерій Чалий.

"Я думаю, що ризики є (йдеться про політичне міжсезоння в США – ред.), тому що ви розумієте, що нових якихось швидких проектів не започаткуєш, але це можливість надолужити, на мій погляд, згаяний час. Сьогодні в нас непогана ситуація і розуміння в Сполучених Штатах по сектору безпеки і оборони", – сказав він.

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Посол зауважив: "Останнім часом надходили партії оборонного обладнання. Можу вам сказати, зараз не називаючи точний день, але буквально найближчими днями будемо мати ще одну партію такого обладнання – те, що береже життя нашим хлопцям на лінії фронту".

Також Чалий зазначив, що питання про надання Україні летальної зброї ще буде розглядатися.

"Рішення всі політичні, фінансові є. Відверто скажу, ця позиція не підтримується в Білому домі. І вплив тут великий", - зазначив він.

"Я пояснюю це в Америці, що ви таким чином не просто надаєте нам зброю, ви даєте нам сигнал, що ви з нами, а ми віддаємо за вас також життя. І тому я думаю, що це (питання надання летальної зброї - 5.ua) можливо буде ще розглядатися. Те, що я точно можу сказати, що це не буде розглядатися до 8 листопада - до дати виборів. Зараз Америка сконцентрована на інших питаннях", - зауважив Чалий.

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Зі слів посла, відомо одне: питання надання Україні летальної зброї не закрито.

"Чи буде потім розглядатися? ... Відверто скажу, це інколи викликає відповідне незадоволення, але я буду це робити (піднімати питання летальної зброї - ред.). Тому що я вважаю, якщо є політичне рішення Конгресу, то треба діяти і зробити наступний крок. Чи вдасться це зробити чи ні, покаже час. Але це питання не закрите", - наголосив Чалий.