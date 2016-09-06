Розгортання поліцейської місії на Донбасі вимагає припинення бойових дій - МЗС Німеччини

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник робочого штабу з питань України федерального Міністерства закордонних справ Німеччини Йоганнес Регенбрехт під час дискусійного клубу "Відкрий світ".

За його словами, 57 країн-членів Організації з безпеки та співробітництва у Європі обговорюють запровадження окремої місії ОБСЄ для підтримання проведення ймовірних місцевих виборів на Донбасі.

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"Ми погоджуємося, що ми все ще далекі від цих виборів, тому що, перш за все, нам потрібен режим тиші та безпека, і багато чого треба зробити, в тому числі припинити бойові дії на сході України", - зазначив Регенбрехт.

Водночас, як стверджує представник німецького МЗС, йому важко уявити роботу міжнародної місії з підтримання забезпечення закону і порядку в умовах, коли сторони на Донбасі застосовують одна проти одної важку артилерію.

Тому, на його переконання, спочатку треба встановити режим припинення вогню, відвести від лінії розмежування та розмістити озброєння у місцях зберігання (сховищах), а також задокументувати усе це озброєння та підтвердити його відведення.

"Це повинно бути виконано, і коли ми отримаємо це... тоді, я гадаю, ми можемо започаткувати місію на підтримку виборів", - наголосив Регенбрехт.

Окрім того, він сказав, що питання озброєння або часткового озброєння цієї місії залежатиме від країн-учасниць ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг заявив, що обидві сторони конфлікту на Донбасі не відвели важке озброєння від територій, що мають бути зоною безпеки, а також розміщують війська та техніку поблизу й в середині цивільних об’єктів.