Бойовики "ДНР" знищили камери спостереження ОБСЄ
13:49, 05 вересня 2016Війна
803 0
Бойовики «ДНР» знищили камери спостереження Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в районі шахти «Жовтнева».
Камери для моніторингу СММ знищено / www.youtube.com
Про це повідомляє СММ ОБСЄ у Twitter.
Читайте такожУ місії ОБСЄ констатують наявність у зоні АТО забороненого Мінськими домовленостями озброєння
«Інша перешкода для моніторингу СММ та порушення Мінська: допоміжні засоби СММ - камери - викрадено/знищено біля підконтрольної «ДНР» шахти «Жовтнева», - зазначають спостерігачі.
Як повідомлялося раніше, наприкінці травня бойовики терористичної організації «ДНР» відключили обладнання моніторингової місії ОБСЄ в районі Донецького аеропорту.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter