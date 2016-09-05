Бойовики "ДНР" знищили камери спостереження ОБСЄ

Бойовики «ДНР» знищили камери спостереження Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в районі шахти «Жовтнева».

Про це повідомляє СММ ОБСЄ у Twitter. Читайте такожУ місії ОБСЄ констатують наявність у зоні АТО забороненого Мінськими домовленостями озброєння «Інша перешкода для моніторингу СММ та порушення Мінська: допоміжні засоби СММ - камери - викрадено/знищено біля підконтрольної «ДНР» шахти «Жовтнева», - зазначають спостерігачі. Як повідомлялося раніше, наприкінці травня бойовики терористичної організації «ДНР» відключили обладнання моніторингової місії ОБСЄ в районі Донецького аеропорту.

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