Профільний комітет рекомендував ВР надати згоду на арешт судді Чауса - депутат

Про це на своїй сторінці у Facebook написав секретар цього комітету Андрій Лозовий.

"Зараз на Комітеті з питань правової політики і правосуддя щойно проголосували за те, щоб рекомендувати Верховній Раді проголосувати за надання згоди на арешт судді Миколи Чауса", - повідомив Лозовий.

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Водночас керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький 6 вересня заявив, що суддя Дніпровського районного суду міста Києва Микола Чаус знаходиться на території окупованого Криму, передає РБК-Україна.

Як повідомляв УНІАН, Національне антикорупційне бюро 9 серпня задокументувало факт одержання суддею Чаусом хабара в сумі 150 тис. доларів. Однак затримати суддю правоохоронці не змогли через суддівський імунітет.

Чаус 11 серпня не з’явився до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для вручення йому підозри про скоєння злочину.

16 серпня голова ВР Андрій Парубій повідомив, що направив на розгляд профільного парламентського комітету подання Генеральної прокуратури про надання згоди на затримання та арешт Чауса.