Суд частково задовольнив вимогу НАБУ заарештувати майно судді Чауса

Про це йдеться у відповідній постанові суду, передає РБК-Україна.

Відзначається, що детективи НАБУ вимагали накласти арешт на рухоме і нерухоме майно судді-хабарника шляхом позбавлення права на відчуження власником або третіми особами майна, серед якого квартири в Києві, автомобілі Subaru Legacy Outback і Toyota Land Cruiser Prado, а також земельну ділянку. Зазначається, що дружина Чауса вже виставила на продаж Subaru Legacy Outback.

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Однак суд задовольнив клопотання детектива НАБУ частково. Під арешт потрапили квартира і автомобіль Subaru Legacy Outback судді Чауса. Земельну ділянку та позашляховик Toyota Land Cruiser Prado, який знаходиться у власності матері Чауса, не заарештували.

Як повідомляв УНІАН, Національне антикорупційне бюро 9 серпня задокументувало факт одержання суддею Чаусом хабара в сумі 150 тис. дол. Однак затримати суддю правоохоронці не змогли через суддівський імунітет.

Корупційні гроші винахідливий суддя-хабарник зберігав у банках, повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що в перший же день роботи парламенту буде дано згоду на затримання і арешт Чауса.