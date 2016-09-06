НФ вимагає видворення за межі України російського пропагандиста Шувалова

Про це заявив голова фракції після завершення засідання.

«Фракція «Народний фронт» на засіданні одноголосно прийняла рішення, щоб до четверга цього тижня видворили з України громадянина Шувалова -російського політтехнолога, який всіляко допомагав агентурі формувати негативний імідж України на деяких телеканалах», - наголосив Бурбак.

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«Підтримую колег з фракції, які завітали до СБУ, де висунули вимоги, щоб СБУ розслідувала всі факти, пов`язані з російською пропагандою і з агентурою, яка осіла в Україні, у тому числі з особами, які мають депутатські значки, прізвища яких прозвучали в переписці Столярової: Капліна, Добродомова, Борислава Берези. Треба з`ясувати всі ці факти і якнайшвидше приймати рішення", - підкреслив Голова фракції.