НФ вимагає видворення за межі України російського пропагандиста Шувалова
«Народний фронт» на засіданні фракції одноголосно прийняв рішення про вимогу до СБУ щодо видворення з України російського пропагандиста Ігора Шувалова.
Про це заявив голова фракції після завершення засідання.
«Фракція «Народний фронт» на засіданні одноголосно прийняла рішення, щоб до четверга цього тижня видворили з України громадянина Шувалова -російського політтехнолога, який всіляко допомагав агентурі формувати негативний імідж України на деяких телеканалах», - наголосив Бурбак.
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«Підтримую колег з фракції, які завітали до СБУ, де висунули вимоги, щоб СБУ розслідувала всі факти, пов`язані з російською пропагандою і з агентурою, яка осіла в Україні, у тому числі з особами, які мають депутатські значки, прізвища яких прозвучали в переписці Столярової: Капліна, Добродомова, Борислава Берези. Треба з`ясувати всі ці факти і якнайшвидше приймати рішення", - підкреслив Голова фракції.