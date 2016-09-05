Бурбак пропонує притягнути до відповідальності депутатів, які співпрацювали з російськими пропагандистами

Про це заявив Голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак під час Погоджувальної ради.

"Верховна Рада не має права робити вигляд ніби нічого не трапилося. Народні депутати, які співпрацювали з російською пропагандою і яких ця Столярова називає своїми проектами, мають добровільно скласти мандати, очікуючи на справедливе розслідування і на суд українського народу", - наголосив Максим Бурбак.

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Він підкреслив, що викладене в Інтернет листування Марії Столярової, яка працювала на телеканалі "Інтер", засвідчило, що ворожа агентура працює, має серйозних маріонеток, у тому числі з депутатськими значками.

"Є підстави заявляти про те, що в Україні, за даними викритого листування Столярової, сформовано потужну російську агентуру з числа представників влади з використанням телевізійних каналів. Справжнім шоком і викликом для Верховної Ради стало те, що у листуванні прямо називають прізвища народних депутатів Капліна, Добродомова, Борислава Берези. Сама Столярова з гордістю пише, що вона, як рука Кремля, посадила багатьох народних депутатів у Верховну Раду", - наголосив Бурбак.

Він відзначив, що правоохоронні органи повинні достеменно розслідувати ці та інші подібні факти. Тому сьогодні депутати фракції передали відповідне звернення до СБУ.

"Сьогодні зранку депутати "Народного фронту" відвідали Службу безпеки України і особисто передали звернення з вимогою до керівництва СБУ прозвітувати суспільству про протидію агентурній роботі Кремля в Україні", - сказав він.

"Впевнений також, що правоохоронні органи повинні публічно, відкрито розслідувати обставини вчорашнього інциденту на телеканалі "Інтер", - наголосив Максим Бурбак.

Як відомо, Марія Столярова – громадянка Росії, російська журналістка, креативний продюсер "Інтера". СБУ видворило її за межі України після того, як 21 лютого 2016 року вона вжила нецензурне висловлювання в прямому ефірі під час сюжету про Небесну сотню. Пізніше в Інтернет потрапило електронне листування Столярової з представниками так званої ДНР та деякими народними депутатами України. У листах Столярової виявлено докази її українофобських настроїв та антиукраїнської діяльності, а також її тісних контактів і координації дій групи депутатів Верховної Ради України.