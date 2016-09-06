МЗС прийняло копії вірчих грамот від нового посла Норвегії

Як повідомляє прес-служба МЗС, відзначивши високий рівень українсько-норвезької взаємодії, сторони констатували, що головною подією у сфері політичного діалогу має стати офіційний візит до Норвегії президента Петра Порошенка – перший в історії двосторонніх відносин візит глави української держави.

Відзначено інтерес сторін до посилення співпраці з метою належної підготовки до цього візиту.

Читайте такожБілорусь вперше за 15 років відправила в Україну нового посла

Хорпестад наголосив на незмінній позиції Норвегії щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України та невизнання незаконної анексії Криму Росією.

За його словами, агресивні дії російської сторони по відношенню до України є абсолютно неприйнятним порушенням міжнародного права, яке нічим не може бути виправдане.

Окремо ним була підкреслена готовність Норвегії і надалі надавати допомогу Україні в реалізації системних реформ, зокрема в сферах судочинства, державного управління та енергетики.