Прем’єр Чехії запевнив, що "ЛНР" та "ДНР" не матимуть дипломатичних місій у країні

Про він заявив на зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом у рамках 26-го Економічного форуму у м. Криниця-Здруй (Польща), повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну України.

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Зазначається, що Гройсман порушив питання щодо стурбованості України через відкриття так званого "почесного консульства ДНР" в чеському м. Острава.

"У свою чергу прем'єр-міністр Богуслав Соботка запевнив, що цю установу не можна вважати дипломатичним представництвом і жодна з так званих «самопроголошених республік» не будуть мати дипломатичної місії у Чехії", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, МЗС України висловило протест та вручило ноту Посольству Чехії у зв'язку з реєстрацією у місті Острава чеськими органами влади так званого "Представницького центру ДНР".

МЗС Чехії у зв'язку з відкриттям "центру" заявило, що самопроголошена "ДНР" не може мати жодного дипломатичної місії чи консульського посту в Чеській Республіці. Відомство також направило листа Нелі Лісковій, яка називає себе "почесним консулом", з вимогою негайно припинити використання цього титулу.

3 вересня глава МЗС України Павло Клімкін поінформував, що міністр закордонних справ Чехії Любомир Заоралек пообіцяв застосувати юридичні механізми проти фейкового «консульства ДНР» в Остраві.