МЗС Чехії: в Остраві зареєстрована лише спілка "ДНР", бойовики не можуть мати диппредставництво

Про це йдеться у повідомленні посольства Чехії в Україні з посиланням на позицію МЗС Чехії щодо створення спілки "ДНР" в Остраві.

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"Самозвана "Донецька Народна Республіка" не може мати акредитоване дипломатичне представництво у Чехії, оскільки Чехія не визнає її існування, вона не є суб’єктом міжнародного права, і Чехія не має з нею дипломатичних відносин, тому Чехія не може ні приймати, ні реєструвати їхніх дипломатичних представників", - наголошується у повідомленні.

Водночас чеські дипломати пояснили, що у місті Острава зареєстрована тільки спілка "ДНР" ("Представницький центр "ДНР", записана спілка"), яку не можна вважати дипломатичним представництвом держави.

Чеські дипломати запевнили, що МЗС Чехії з цим центром не має і не матиме жодних відносин.

Також у посольстві зауважили, що на посаду почесного консула країна завжди повинна просити згоду у приймаючої країни.

"Якщо Чехія не визнає певну державу, то цілком логічно, що МЗС не може надати свою згоду із діяльністю почесного консула на своїй території, і це не відбулося у даному випадку", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, наголошується, що у питанні, яке "стосується виступу Нелі Ліскової в якості почесної консулки даної держави, Міністерство закордонних справ перевіряє цю ситуацію. Якщо буде підтверджено, що вона використовує цей титул для своєї популяризації, МЗС звернеться через офіційні канали, щоб вона негайно припинила використовувати таке означення".