Окупанти звільнили Умерова з психлікарні (відео)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Ігор Чичкань.

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"Ільмі Умеров звільнений з психушки. Про це щойно повідомила телефоном його дочка Айше. Чудова новина!", - написав він.

Цю саму інформацію підтвердив російський адвокат Марк Фейгін, який прилетів до окупованого Криму. «Умерова щойно відпустили з психіатричного стаціонару в Сімферополі», - повідомив Фейгін.

«Те, що звільнили Ільмі Умерова з психдинспансеру, - лише частина того важливого завдання, яке ставив захист. Тепер ми повинні домогтися зняття з Ільмі обвинувачення за ст. 280.1», - зазначив адвокат.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Умерова в Бахчисараї 12 травня. Так званий "прокурор Республіки Крим" Наталя Поклонська повідомила, що стосовно Умерова порушено кримінальну справу як "члена екстремістської організації "Меджліс кримськотатарського народу".

"У березні 2016 р. громадянин Умеров, перебуваючи на території України, виступав у прямому ефірі українського телеканалу АТR, де публічно закликав до порушення територіальної цілісності РФ. Потім виступ Умерова було розміщено в мережі Інтернет", - заявила Поклонська.

11 серпня так званий "суд" у Сімферополі задовольнив клопотання слідчого доставити Умерова до психіатричного стаціонару для проведення судово-психіатричної експертизи. Під час судового засідання йому стало погано, і "швидка" забрала його в лікарню. 16 серпня співробітники ФСБ Росії вивезли Умерова з лікарні до психдиспансеру для проведення психіатричної експертизи.