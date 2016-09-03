У Києві пройшла акція з вимогою звільнити Умерова та інших кримських політв'язнів (фото)

Сьогодні, 3 вересня, на Майдані Незалежності в Києві відбулася акція, учасники якої вимагали звільнити політв'язнів, яких утримують в окупованому Криму, зокрема заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова.

Фотографії з місця подій опублікувала на своїй сторінці в Facebook дочка Умерова, якого окупаційна влада силою утримує на "лікуванні" в психіатричній лікарні.

Також на акції присутній голова Меджлісу Рефат Чубаров. За його даними, в Криму утримують 17 політв'язнів.

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Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Умерова в Бахчисараї 12 травня. Так званий "прокурор Республіки Крим" Наталя Поклонська повідомила, що стосовно Умерова порушено кримінальну справу як "члена екстремістської організації "Меджліс кримськотатарського народу".

"У березні 2016 р. громадянин Умеров, перебуваючи на території України, виступав у прямому ефірі українського телеканалу АТR, де публічно закликав до порушення територіальної цілісності РФ. Потім виступ Умерова було розміщено в мережі Інтернет", - заявила Поклонська.

11 серпня так званий "суд" у Сімферополі задовольнив клопотання слідчого доставити Умерова до психіатричного стаціонару для проведення судово-психіатричної експертизи. Під час судового засідання йому стало погано, і "швидка" забрала його в лікарню.

16 серпня співробітники ФСБ Росії вивезли Умерова з лікарні до психдиспансеру для проведення психіатричної експертизи.