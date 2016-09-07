Глави МЗС Німеччини та Франції наступного тижня відвідають Україну

Як повідомляє українська редакція "Німецької хвилі", про це Франк-Вальтер Штайнмаєр повідомив у Бундестазі. У Києві міністри обговорюватимуть можливість повернення до "нормандського формату".

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У виступі в Бундестазі, Штайнмаєр висловився на захист посилення політики стримування Росії з боку НАТО. Водночас він наголосив на необхідності підтримки діалогу з Росією, щоб "відчуження між сходом і заходом Європи не призвело до нового поділу на два табори".

"На наш континент повернулося навіть питання війни і миру", - сказав Штайнмаєр.

На завтра, 8 вересня, у Берліні запланована зустріч Штайнмаєра з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.