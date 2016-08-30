Посол України в Німеччині пояснив причини загравання Штайнмаєра з Росією

Про це він розповів в інтерв'ю lb.ua.

За словами Мельника, внутрішня ситуація в Німеччині стає все складніше, що насамперед пов'язано з початком виборчої кампанії, яка неофіційно вже почалася. Вибори в Німеччині пройдуть у вересні 2017 року, однак вже зараз в рамках діючої коаліції проглядаються серйозні тріщини: головним чином, між ХДС нинішнього канцлера Ангели Меркель ХСС і прем'єр-міністра Баварії Хорста Зеехофера.

"Для нас реальна небезпека полягає в тому, що саме в ХСС є тенденція до, по-перше, набагато більш жорсткого курсу стосовно біженців та міграції в цілому. А це, очевидно, також включає скептицизм щодо безвізового діалогу з третіми країнами", - пояснив посол.

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"По-друге, протистояння по лінії ХДС-ХСС несе в собі серйозні загрози для продовження режиму санкції щодо Росії. Не секрет, що той же Зеехофер їздив до Москви у січні цього року і вів розмову з Путіним про санкції. І взагалі багато політиків ХСС виступають за пошук шляхів нормалізації відносин з росіянами. У нас такий "крен" викликає серйозну стурбованість, тому і на цьому фронті посольство намагається протидіяти такому невтішному сценарію", - додав Мельник.

Також активізацією передвиборної боротьби дипломат пояснює зміну позиції глави МЗС ФРН Франка-Вальтера Штайнмайера щодо РФ.

"Другий блок, який викликає у нас серйозну стурбованість також в рамках розпочатого виборчого процесу - це хитка позиція ще одного члена нинішньої правлячої коаліції - Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), яку очолює віце-канцлер Зігмар Габріель. Ми з великим занепокоєнням фіксуємо за останні три місяці ряд заяв і закликів як самого лідера СДПН, так і іншого представника цієї партії - глави МЗС Франка Вальтера Штайнмаєра з надмірно примирливим, на наше переконання, тоном щодо Росії. Мова йде, насамперед, про те, що санкції проти Кремля можуть бути ослаблені, якщо буде досягнуто прогресу в Мінському процесі", - заявив Мельник.

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На думку посла, «секрет» зміни акцентів у ставленні до Росії дуже простий, і він лише частково обумовлений зовнішньополітичними міркуваннями: швидше за все, лідерами соціал-демократів було прийнято рішення (хоча про це поки ніхто не говорить публічно) спробувати вирватися з ролі "молодшого партнера" коаліції ХДС/ХСС-СДПН. Він зазначив, що єдиний шанс сьогодні це зробити - ініціювати ліво-центристський альянс з двома опозиційними силами - Партією лівих і Партією зелених.

Мельник розповів, як сама Росія в свою чергу намагається вплинути на політичну ситуацію в Німеччині.

"Мова йде про відверте загравання Росії як з крайніми лівими, так і крайніми правими. Ми бачимо, що партія "Альтернатива для Німеччини" знову стрімко набирає популярність. Зараз її підтримка коливається на межі 12-13%. Це дуже серйозний показник - більше, ніж кожна з двох опозиційних сил в парламенті – "ліві" і "зелені" - мають сьогодні", - зазначив він.

Також можна говорити про суттєвий вплив на російськомовний електорат - мігрантів з колишнього СРСР, які "хоч і мають німецькі паспорти, але дивляться кожен день російське ТБ".

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"Їх як мінімум 2-3 мільйони, тому можна собі уявити, наскільки серйозними можуть бути наслідки, якщо Кремлю вдасться повною мірою інструменталізувати цю частину населення і маніпулювати нею у своїх агресивних інтересах", - пояснив посол.

На думку Мельника, Росія дуже потужно працює над тим, щоб ще більше "вбити клин" у німецьке суспільство, намагаючись зробити все можливе і неможливе, щоб Меркель не стала знову канцлером.

"Для цього, повірте, Москва готова використовувати будь-які засоби. Оскільки не секрет, що саме Меркель була, є і буде дійсно тим, якщо хочете, якорем, який надійно тримає український корабель у бурхливих європейських водах", - зазначив він.

У свою чергу українська сторона, за словами посла, вже зараз прекрасно усвідомлює існуючі ризики від відповідних політичних процесів в Німеччині для України, аналізує їх, активно діє і налагоджує необхідні контакти.