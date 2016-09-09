Проект "Стіна": ведеться розслідування розкрадання 1,2 мільйона гривень - нардеп

"Коли говорять не тільки журналісти, а й деякі політики, що Яценюк вкрав на проекті "Стіна" 4 мільярди - це просто смішно. По-перше, 4 мільярди - це загальний кошторис цієї програми, реально виділили 600 млн, не більше. По-друге, головним розпорядником цих коштів є Держприкордонслужба, з якою пан Яценюк не пов'язаний", - сказав Кривенко на круглому столі в Інституті Горшеніна, передає LB.ua.

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За його словами, є тільки одна цифра, стосовно якої існує підозра і триває розслідування поліції, - це 1,2 млн гривень. "Так, там є фіктивна фірма, яку не знайшли за адресою, але сума - 1 мільйон 200 тисяч гривень", - наголосив Кривенко.

У травні 2015 року уряд Арсенія Яценюка затвердив план заходів для реалізації проекту "Стіна". Згідно з цим документом, реалізація проекту мала зайняти чотири роки (2015-2018) і обійтися в 4,1 млрд гривень. Торік Держприкордонслужба мала отримати 990 млн гривень, а цього року - ще 1,2 млрд гривень.

Але депутати погодили в держбюджеті-2015 виділення 400 млн гривень на проект "Стіна" (вся сума була освоєна) і лише 200 млн гривень у держбюджеті-2016.

Як повідомляв УНІАН, у серпні глава САП Генпрокуратури Назар Холодницький заявив, що підстав для оголошення підозри Яценюку немає і його прізвище у справі щодо проекту "Стіна" не фігурує.