Прізвище Яценюка у справі про проект "Стіна" відсутнє - Холодницький

Про це керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив у четвер, 11 серпня, в ефірі одного з телеканалів.

"Як ви це уявляєте? Він сам звідти будівельні матеріали вивозить? У ЗМІ сто раз скажуть, що людина фігурує там, і всі думають, що так і є. Але юридичні докази - це не публікації в ЗМІ", - заявив він.

Холодницький зазначив, що виробництво було зареєстровано в квітні за його ініціативою. "Зараз процесуальний прокурор дав вказівки, будемо їх виконувати разом з детективами, треба виїжджати на місце", - повідомив він.

За словами керівника САП, станом на 11 серпня підстав для оголошення підозри Яценюка у виробництві за проектом "Стіна" немає.

Нагадаємо, проект "Стіна" на кордоні з Росією в 2014 році запропонував екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, у червні того ж року Кабмін схвалив проект.

У 2016 році для реалізації проекту Стіна передбачено 200 мільйонів гривень, з яких 60 мільйонів вже отримано. Крім того в 2015 році на будівництво "Стіни" було виділено 400 мільйонів гривень, які були освоєні в повному обсязі.

Зараз проект частково реалізований тільки в Харківській та Чернігівській областях. Облаштовувати споруди на кордоні з Росією в Сумській і Луганській областях планують в цьому році та продовжити 2017-м.