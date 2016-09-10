Порошенко звільнив голову Київської ОДА

Відповідний указ №389/2016 опублікований на сайті глави держави в ніч на суботу, 10 вересня.

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"Звільнити Мельничука Максима Дмитровича з посади голови Київської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в указі.

Нагадаємо, у п'ятницю ввечері міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про затримання заступника голови Київської ОДА Ігоря Любка на хабарі у 200 тисяч гривень.