Порошенко звільнив голову Київської ОДА
03:17, 10 вересня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко звільнив з посади главу Київської обласної адміністрації Максима Мельничука.
фото: УНІАН
Відповідний указ №389/2016 опублікований на сайті глави держави в ніч на суботу, 10 вересня.
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"Звільнити Мельничука Максима Дмитровича з посади голови Київської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в указі.
Нагадаємо, у п'ятницю ввечері міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про затримання заступника голови Київської ОДА Ігоря Любка на хабарі у 200 тисяч гривень.
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