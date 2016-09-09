Заступника голови Київської ОДА затримано на хабарі у 200 тисяч гривень - Аваков

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook.

За словами міністра, чиновник Київської ОДА вимагав хабара у розмірі 200 тисяч гривень від своєї підлеглої за переведення до іншого державного органу.

Читайте такожПрацівника офісу з обслуговування великих платників податків затримали на хабарі $10 тисяч

"9 вересня працівниками Департаменту захисту економіки Національної поліції України спільно з ГПУ затримано заступника голови Київської облдержадміністрації Любка Ігора Віталійовича, який через посередника Пуденка Юрія Владиславовича - начальника управління Департаменту охорони здоров'я Київської ОДА вимагав та отримав неправомірну вигоду в розмірі 200 тис. грн. від своєї підлеглої за безперешкодне переведення до іншого державного органу", - написав Аваков.

За версією слідства - Любко спільно із губернатором Мельничуком місяць тому отримали непідтверджену інформацію відносно того що керівником Департаменту АПК області виплачено суму в розмірі 15 млн. грн. фермерам у якості компенсації за бюджетною програмою. "Оскільки по їхньому розумінню така сума без відкату виплачена бути не могла, почали вимагати частину коштів які начебто отримала зазначена керівниця департаменту погрожуючи звільненням", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЗатриманий за хабар в.о. ректора НАУ вдруге не з'явився на засідання суду з обрання запобіжного заходу - НАБУ

Після цього чиновниця знайшла іншу роботу, про що повідомила керівництво ОДА. За словами Авакова, Любко за погодженням із Мельничуком почав вимагати гроші за підписання розпорядження про звільнення із формулюванням, яке не зашкодило б подальшому працевлаштуванню.

Наразі тривають 13 обшуків за місцями роботи та мешкання фігурантів, у тому числі й у голови Київської ОДА.