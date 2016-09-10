Лещенко вже дав НАБУ попередні пояснення з приводу купівлі квартири - Ситник

Про це директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник повідомив сьогодні на брифінгу.

«Цей факт зараз перевіряється нашими аналітиками. Лещенко вже був, дав попередні пояснення з цього приводу. Зараз він надаватиме документи, і ці документи перевірятимуться на предмет їх достовірності, і після цього буде прийнято рішення або про внесення до реєстру (Єдиного реєстру досудових розслідувань - УНІАН), або, якщо буде підтверджено, що все законно, то відповідно в будь-якому разі результат цієї перевірки буде презентовано громадськості, оскільки це питання набуло суспільного резонансу», - сказав Ситник.

За його словами, в НАБУ сподіваються до кінця наступного тижня завершити перевірку законності придбання депутатом квартири.

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«Я сподіваюся, що наступного тижня ми приділимо увагу цьому питанню і закінчимо до кінця тижня цю перевірку», - сказав Ситник.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня ЗМІ написали, що Лещенко придбав квартиру площею майже 200 кв. метрів у новому будинку в центрі Києва.

7 вересня перший заступник голови Регламентного комітету Верховної Ради Павло Пинзеник заявив, що вимагає від НАБУ з'ясувати ситуацію з купівлею Лещенком елітної квартири, оскільки "йдеться про репутацію українського парламенту".

Пізніше сам Лещенко закликав Національне агентство із запобігання корупції та НАБУ провести перевірку з приводу придбання ним квартири. Він стверджує, що гроші, сплачені за квартиру, є чесно заробленими, а її купівля не порушила відповідних вимог антикорупційного законодавства України.