Лещенко про нову елітну квартиру за 7,5 мільйонів гривень: це нормальна ціна

За його словами, це була відкрита пропозиція, це ціна, яка була на ринку, передає 112 Україна.

"Забудовнику не вистачало обігових коштів для завершення робіт, які вони повинні були завершити в короткий період і вони виставили кілька квартир на продаж. Була виставлена не тільки ця квартира, але й багато інших і їх продавали за однією ціною. Дехто каже, що ціна висока, але для цього району це нормальна ціна. Є навіть певний ажіотаж довкола такої ціни, тому що вона була переконливішою, ніж інші ціни на квартири в цьому районі", - заявив Лещенко.

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Також Лещенко нагадав, що взяв позику на 10 років і не бачить проблем з появою цієї квартири в декларації в 2016 році.

"Я взяв кредит на 10 років. Ця квартира буде оформлена спільно нас - мене і мою дружину, яка буде мати відповідний дохід. Я не бачу проблеми з тим, щоб це робити так, як зараз, тому що ця квартира з'являється в декларації 2016 року", - зазначив він.

На питання про те, чи освідчився Лещенко своїй дівчині, нардеп відповів: "Ні, для цього є відповідні формальні обставини, які вимагають часу".

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня стало відомо, що нардеп Сергій Лещенко придбав елітну квартиру в центрі Києва за 7 мільйонів 550 тис. гривень. У договорі ціна квартири Лещенко занижена на 2,2 млн і немає ні слова про гроші Анастасії Топольської, яка, за словами самого Лещенка, позичила йому частину суми.