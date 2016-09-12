САП збирає інформацію про причетність до корупції ряду народних депутатів - Холодницький

Про це в ефірі каналу ZIK повідомив керівник САП Назар Холодницький.

За словами Холодницького, зараз розслідується ряд кримінальних проваджень щодо причетності до корупційних злодіянь близько 10 народних депутатів.

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Проте жодних імен він не назвав, пояснюючи це таємницею слідства.

"Існує низка кримінальних проваджень, де дійсно збирається інформація про причетність тих чи інших чинних нардепів до певних корупційних схем. Серед них є обранці, які належать до різних фракцій та позафракційні", – повідомив Холодницький.

Як повідомляв УНІАН, ГПУ внесе подання на позбавлення недоторканності деяких депутатів після внесення змін до Регламенту ВР, які унеможливлять їхню втечу.