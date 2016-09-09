"Ви побачите нові прізвища": ГПУ анонсувала зняття недоторканості з кількох депутатів (відео)

Про це заявив заступник генерального прокурора Євген Єнін, передає 5 канал.

"Щойно ми забезпечимо прийняття тих чи інших поправок до Регламенту Верховної Ради, які унеможливлять, скажімо, виїзд народного депутата після подання на нього клопотання про затримання, зняття депутатської недоторканності, ви побачите нові прізвища", – зазначив він.

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Єнін додав: "Генеральна прокуратура не є суб'єктом законодавчої ініціативи, але тим не менше ми активно працюємо з депутатським корпусом у цьому напрямку".

Раніше ЗМІ повідомляли, що Генеральна прокуратура України готує подання до парламенту на позбавлення депутатської недоторканності нардепа "Опозиційного блоку" Вадима Новинського.