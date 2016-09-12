Лише один високопосадовець подав електронну декларацію – глава НАЗК

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє глава НАЗК Наталія Корчак.

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"Більшість декларантів – начальники й заступники відділів, керівники апаратів, судді й прокурори…Єдиним, хто наразі публічно відзвітував про свої доходи, є заступник міністра енергетики та вугільної промисловості", - йдеться у повідомленні.

За її словами, в реєстрі досі відсутні декларації високопосадовців – президента України, глави уряду, народних депутатів, міністрів.

Також, згідно з повідомленням, в реєстрі зафіксована інформація про зміни в майновому стані одного з депутатів Верховної Ради України.

Як повідомляв УНІАН, з 1 вересня розширені електронні декларації протягом 60 днів повинні будуть подати чиновники, які обіймають відповідальні та особливо відповідальні посади: президент та прем'єр-міністр з радниками і помічниками, члени Кабміну, заступники міністрів, члени Нацкомісій та Антимонопольного комітету, голови Фонду держмайна та НБУ й їхні заступники, народні депутати, державні службовці категорії "А" або "Б", судді, прокурори і слідчі, керівники, заступники керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, військові посадові особи вищого офіцерського складу.

Запровадження електронного декларування є однією з умов надання Україні безвізового режиму з ЄС та кредитів МВФ.