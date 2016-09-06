Від українців засекретили результати перевірки ситуації з е-декларуванням - Transparency International

Про це свідчить відповідь Нацдержслужби на інформаційний запит голови правління Transparency International Україна Андрія Марусова, йдеться у повідомленні на офіційному сайті організації.

Читайте такожСистема е-декларування після "ремонту" не приймає декларації - ЗМІ

Як зазначається, за дорученням прем’єра Володимира Гройсмана від 13 серпня Нацдержслужба мала провести вказану службову перевірку. Так, згідно із відповіддю на інформзапит ТІ Україна, результати перевірки були направлені супровідним листом №20\196дск до Кабінету Міністрів України 19 серпня.

"Щоправда, дізнатися про результати службової перевірки громадськість не може через гриф «Для службового користування». Своє рішення закрити від українців результати перевірки Нацдержслужба пояснює вимогами урядової Інструкції від 1998 року про порядок обліку, зберігання й використання документів, які містять службову інформацію. Згідно з ними копіювання для сторонніх організацій документів із грифом «Для службового користування» здійснюється за погодженням із авторами цих документів. Вочевидь, Держспецзв’язок такого погодження не надав", - йдеться у повідомленні.

На думку старшого аналітика Transparency International Україна Олександра Калітенка, втаємничення Нацдержслужбою результатів перевірки є безпідставним з цілої низки причин.

«Запит стосувався результатів перевірки. Згідно із законом України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої є необмежений (ч.7 ст.6 Закону). Простіше кажучи, чиновники Нацдержслужби могли надати суспільству документ із загальними висновками перевірки, викресливши із листа Держспецзв’язку інформацію з обмеженим доступом», – зазначив Калітенко.

Окрім того, як зазначається, для обґрунтування втаємничення Нацдержслужба була б зобов’язана провести так званий трискладовий тест. Тобто врахувати, чи завдасть розголошення службової інформації істотної шкоди інтересам національної безпеки, територіальної цілісності, громадського порядку і з’ясувати, чи може шкода від оприлюднення інформації переважити суспільній інтерес (ч.2 ст.6 Закону).

Згідно з повідомленням, Transparency International Україна оскаржуватиме рішення Нацдержслужби до Кабінету Міністрів України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і наполягатиме на оприлюдненні результатів службової перевірки.