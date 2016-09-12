Захист очікує, що дистанційний допит Януковича відбудеться до кінця осені

Про це УНІАН повідомив адвокат Януковича Віталій Сердюк.

«Ми очікуємо, що допит відбудеться до кінця осені, коли будуть узгоджені всі процесуальні та технічні моменти», - сказав Сердюк.

Читайте такожГПУ до кінця року передасть до суду справу щодо Януковича в частині держзради

Він пояснив, що Міністерство юстиції України надіслало до своїх російських колег пакет документів щодо організації допиту екс-президента України, але «через те, що там не було кількох сторінок», які потрібні в такому випадку, з боку української сторони було скеровано до російського Мінюсту додатковий пакет документів.

За словами Сердюка, тепер Мінюст РФ, відповідно до норм щодо надання міжнародно-правової допомоги, має визначити судову інстанцію на своїй території, в якій відбудеться допит-відеоконференція.

Як зауважив адвокат, визначений Мінюстом РФ суд має сконтактувати зі Святошинським районним судом м. Києва та узгодити між собою дату, час, технічні можливості для проведення допиту.

При цьому Сердюк наголосив, що відповідно до рішення Святошинського райсуду цей допит має відбутися не пізніше середини грудня поточного року.

Крім того, адвокат Януковича назвав політичними вигадками заяви окремих посадовців, в тому числі з Генеральної прокуратури України, про те, що подібний допит має відбутися виключно на території дипломатичної установи України, що розміщена в РФ. «Лише судові системи обох країн мають право на проведення подібних процедур. Оскільки в будь-якому іншому випадку допит не матиме жодних юридичних наслідків та судових перспектив через те, що не було дотримано процедуру – це нагадуватиме : сіли, поговорили і розійшлися», - наголосив Сердюк.