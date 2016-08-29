Інтерпол вивчає скарги адвокатів Януковича за п'ятьма епізодами

Про це розповів керівник Робочого апарату Національного центрального бюро Інтерполу в Україні Василь Неволя в інтерв'ю "Сегодня".

Читайте такожРосія, що анексувала Крим, пояснила відмову екстрадувати Януковича, посилаючись на міжнародне право

"По екс-президенту було кілька епізодів - Межигір'я, Сухолуччя, інші. Янукович і його адвокати оскаржили запити. Матеріали знаходяться в комісії з контролю за файлами і суді Ліона, за місцем знаходження генсекретаріату", - сказав він.

"Після виключення епізоду по Майдану залишилося п'ять. Якими будуть рішення, сказати важко. На рівні Інтерполу упередженості, тяганини немає. Процедура вивчення триває", - додав Неволя.

Щодо можливості пересування Януковича, Неволя зазначив: "Оцінюючи ситуацію тільки за наявністю або відсутністю доступу до його файлу в базі даних Інтерполу, виходить, що переміщатися має право".

Водночас він додав, що будь-яка країна могла внести це прізвище в свої внутрішні обліки. "І при перетині кордони Януковича можуть затримати", - сказав він.