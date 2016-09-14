Луценко: ГПУ працює над можливим оголошенням підозри Путіну і Медведєву у злочинах проти України

Про це він повідомив в інтерв'ю «24 каналу».

«Спочатку ми маємо пройти національну юрисдикцію, коли наші можливості притягнути їх (18 підозрюваних у злочинах проти України російських високопосадовців і генералів – УНІАН) до відповідальності будуть вичерпані, ми безумовно звернемося до Міжнародного кримінального суду», - заявив він.

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Відповідаючи на питання, чи будуть оголошені підозри президенту РФ Володимиру Путіну і прем’єр-міністру РФ Дмитру Медведєву, він зазначив: «Ми працюємо».

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня Луценко заявив, що Генеральна прокуратура України повідомила про підозру 18 представникам російської влади та керівництва збройних сил РФ у вчиненні особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України та громадської безпеки, миру та міжнародного правопорядку.