ГПУ повідомила про підозру Шойгу та керівництву ЗС РФ в "особливо тяжких злочинах" проти України

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Він зазначив, що про підозру було повідомлено 8 серпня цього року.

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«Генеральною прокуратурою України повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України та громадської безпеки, миру та міжнародного правопорядку… 18 особам із числа представників влади і керівництва збройних сил РФ. Серед яких: радник президента РФ, колишній повноважний представник президента РФ у так званому «Кримському федеральному окрузі», міністр оборони РФ та два його заступники та ще 10 генералів з числа вищого командного складу ЗС РФ», - повідомив Луценко.

За словами генпрокурора, усіх 18 підозрюваних оголошено у розшук, готується клопотання до суду про їх затримання.

«Усіх підозрюваних оголошено у державний розшук», - сказав Луценко.

Він також повідомив, що готується клопотання до суду щодо надання дозволу на їх затримання і доставлення до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Також генпрокурор зазначив, що Головна військова прокуратура продовжує збирати докази причетності інших російських посадовців та військовослужбовців до «розв’язання і ведення агресивної війни проти України та вчинення інших воєнних злочинів».

Крім того, Луценко зазначив, що підозри 18 російським високопосадовцям були доставлені міжнародною кур'єрською поштою за адресами місць роботи вказаних осіб.

За словами генпрокурора, підозри виписані, зокрема, раднику президента РФ Сергію Глазьєву, міністру оборони Російської Федерації Сергію Шойгу, заступнику міністра оборони РФ Дмитру Булгакову, начальнику Генерального штабу ЗС РФ Валерію Герасимову та іншим особам.

Крім того, журналістам на брифінгу було продемонстровано 15-хвилинний відеоролик з розмовами Глазьєва, Костянтина Затуліна та інших російських чиновників щодо організації захоплення Харківської, Одеської, Донецької та Запорізької ОДА.

Луценко при цьому підкреслив, що лінгвістична експертиза підтвердила автентичність голосів учасників цих розмов.