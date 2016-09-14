Луценко пояснив, чому арештовані гроші Арбузова не можуть потрапити до бюджету України

Про це він заявив в ефірі програми "Лівий берег" на 24 каналі.

Читайте такожКартини і скульптури банку Арбузова продадуть на аукціоні - ЗМІ"Півтора мільярди доларів Арбузова знаходяться в Україні, однак ми не можемо їх забрати до бюджету, доки не дізнаємось, що офшори, на яких числяться гроші, не пов’язані з ним особисто", – сказав Луценко.

Генпрокурор також додав, що відповідь на запитання щодо офшорних фірм має надати Міністерство юстиції Кіпру.