Клімкін розповів, за яких умов можлива зустріч в "нормандському форматі"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спільного брифінгу з главами МЗС Німеччини та Франції Франком-Вальтером Штайнмайєром та Жан-Марком Еро сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Безпека – це не тільки ефективне припинення вогню і не тільки подальші кроки з розмежування. Безпека – це стовідсотковий контроль з боку СММ ОБСЄ із стовідсотковим доступом цілодобово до всієї території Донбасу, це можливість для СММ ОБСЄ контролювати і моніторити, що відбувається вздовж ділянки українсько-російського кордону, яка поки що не знаходиться під контролем України», - заявив він.

«Ми прекрасно розуміємо, що для того, щоб досягти прогресу у виконанні Мінських домовленостей, щоб примусити Росію їх виконувати, нам потрібне чітке бачення послідовності кроків і одночасно гарантія їх виконання з боку російської сторони. Прогрес у виконанні цього головного завдання має привести нас до можливості зустрічі у «нормандському форматі» на політичному рівні» - додав міністр.