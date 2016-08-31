У Кремлі хочуть "підкріпити" припинення вогню на Донбасі особливим статусом і амністією бойовиків

"У Кремлі підтримують домовленість, досягнуту Контактною групою щодо врегулюванню ситуації на південному сході України щодо припинення вогню на лінії зіткнення сторін у зв'язку з початком нового навчального року, яка набирає чинності з 00:00 годин 31 серпня", — сказав прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє РИА Новости.

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У Кремлі заявили, що "розраховують на сумлінне виконання цієї домовленості усіма сторонами", при цьому сторонами конфлікту Пєсков назвав "Київ, Донецьк і Луганськ".

Крім того, за словами Пєскова, РФ очікує, що припинення вогню "буде підкріплено конкретними практичними діями української сторони щодо розробки та прийняття проектів законів про особливий статус Донецької та Луганської областей, а також про амністію і місцеві вибори на Донбасі".

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявив, що чекає на рішення президента Російської Федерації Володимира Путіна щодо підтримки ініціативи України про припинення вогню на Донбасі з 1 вересня.

Нагадаємо, українська сторона в зв'язку з недотриманням бойовиками режиму припинення вогню ініціювала проведення екстреної відеоконференції Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі. Скайп-зустріч пропонується провести завтра, 1 вересня, о 12:00.

26 серпня Тристороння контактна група за участю представників ОРДЛО заявила про необхідність повного безстрокового припинення вогню на Донбасі з 1 вересня 2016 року.

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«Тільки на підконтрольній Україні частині Донбасу в школи і дитсадки підуть понад 150 тисяч дітей. Ми наполягаємо, що всі діти Донецької та Луганської областей, незалежно від місця проживання, мають право на турботу і безпеку. Саме тому Україна наполягає на повному припиненні вогню. Українська сторона послідовно виконує Мінські угоди і закликає Російську Федерацію і ОРДЛО не порушувати взяті на себе зобов'язання і з 1 вересня 2016 року все ж припинити стріляти», - заявила прес-секретар представника України в Тристоронній контактної групи, екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Як відомо, перший президент України Леонід Кравчук запропонував розпочати двосторонні переговори з РФ щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Він вважає, що вирішити питання територіальної цілісності України Мінські угоди не можуть.

У свою чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі сумніваються в необхідності прямих переговорів України і Росії щодо ситуації на Донбасі. На його думку, в тексті Мінських домовленостей "навряд чи ви знайдете пункт, який містить зобов'язання Москви щодо реалізації тих чи інших положень". Пєсков переконаний, що Москва є разом з Німеччиною і Францією "гарантом" цих домовленостей.