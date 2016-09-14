МЗС України, Франції і Німеччини готують саміт "нормандської четвірки" на найвищому рівні

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро на спільній прес-конференції з міністрами закордонних справ України і Німеччини Павлом Клімкіним та Франком-Вальтером Штайнмайєром.

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"Ми намагаємось забезпечити живучість цього формату через кілька місяців його стагнації. Ми намагаємось перезапустити його знову, і це значить підготувати і зібрати всі необхідні умови для проведення на найвищому політичному рівні саміту в "Нормандському форматі" за участю президента Франції Франсуа Олланда, канцлера Німеччини Ангели Меркель, президентів України і Росії Петра Порошенка і Володимира Путіна", - сказав він і додав: "Сьогоднішня зустріч є важливим етапом у досягнення цієї мети".